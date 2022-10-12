Палестинцу предъявят обвинение за изнасилование женщины на пляже Бат-Яма

Прокуратура вынесла постановление о выдвижении обвинения против палестинца, который в конце сентября изнасиловал женщину на пляже в Бат-Яме.

Об этом сообщает издание «Детали».

Правоохранители в ходе расследования получили множество улик, указывающих на причастность подозреваемого к упомянутому преступлению. В скором времени прокуратура планирует подачу обвинительного заключения, а также известно, что содержание палестинца под стражей продлили.

Ранее «Курсор» сообщал, что в полицию обратилась с жалобой молодая израильтянка после того, как ее изнасиловали на пляже Бат-Яма. Детальнее об этом читайте в нашем материале.