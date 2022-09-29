Мэр Бат-Яма об изнасиловании девушки на пляже: это палестинский террор

Политик призвал судебную систему ужесточить наказание.

Об этом сообщает INN.

«Это палестинский терроризм, который иногда представляет собой убийство евреев в Иерусалиме, а иногда убийство душ молодых израильтянок в Тель-Авиве или Бат-Яме. Мы призываем судебную систему ужесточить наказание, и в то же время мы будем действовать жестко против работодателей, которые будут причастны к преследованию палестинских рабочих в городе», – заявил Брот.

Напомним, что полиция Бат-Яма начала расследование после получения жалобы на предполагаемое изнасилование. Правоохранители арестовали подозреваемого 21-летнего палестинца, проживающего в районе Холона, который мог изнасиловать молодую израильтянку на пляже в минувшие выходные.

У задержанного есть разрешение на въезд в Израиль и его планируют допросить. Также правоохранители обратятся с просьбой к магистратскому суду Тель-Авива касаемо продления срока содержания под стражей подозреваемого.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала 30-летнего жителя Реховота, которого подозревают изнасиловании трех несовершеннолетних родственниц. В обвинительном акте сказано, что мужчина продолжительное время совершал действия сексуального характера в отношении жертв, когда посещал дом их семьи во время праздников.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Иерусалиме мужчина взял винтовку и начал угрожать пассажирам расстрелом. Полиция потребовала злоумышленника положить оружие на пол и пригрозила огнем на поражение, после чего он сдался.

Помимо этого, журналисты сообщили, что Палестинская администрация обвинила военнослужащих ЦАХАЛа в смерти 7-летнего арабского мальчика, который якобы спасался бегством и погиб после случайного падения с высоты. Также есть другая версия этого происшествия, о чем узнайте в нашем материале.