Палестинцу, устроившему теракт на КПП Каландия, предъявлено обвинение

Террорист доехал до одноименного КПП Каландия и перерезал себе вены на руках, а затем нажал педаль газа и направил авто в сторону охранника.

Окружная прокуратура Иерусалима во вторник, 3 октября, предъявила обвинительное заключение 38-летнему жителю Иерусалима Мухсену Халвуани, устроившему теракт на контрольно-пропускном пункте "Каландия" около двух недель назад.

Об этом сообщает Israel Info.

Отмечается, что согласно обвинительному заключению, террорист планировал стать смертником. Он выехал на автомобиле из дома в селе Каландия и доехал до одноименного КПП. Для подстраховки злоумышленник перерезал себе вены на руках канцелярским ножом, а затем, когда шлагбаум поднялся, нажал педаль газа и направил свой автомобиль в сторону охранника, стоящего на обочине дороги у въезда.

Автомобиль обвиняемого врезался в охранника, и тот оказался зажат между автомобилем и бетонной стеной. Сразу после этого Халвуани отъехал на несколько метров назад. В этот момент силы безопасности схватили его. Как указано в материалах дела, обвиняемый кричал по-арабски: «Стреляйте в меня, стреляйте в меня, я хочу умереть».

Охранник получил легкие травмы и был доставлен в больницу «Шаарей Цедек».

Террористу предъявлено обвинение в совершении террористического акта, нападении при отягчающих обстоятельствах и владении ножом. Обвинение ходатайствовало о продлении ареста до окончания судебного разбирательства.

Как сообщал Курсор, в ночь на 24 июня на контрольно-пропускной пункте "Каландия", расположенном возле Рамаллы, произошел теракт, в результате которого ранения получили двое израильских охранников. В сети появилось видео с места происшествия.

Курсор писал ранее, что двоим охранникам, получившим ранение на КПП "Каландия", предоставили медицинскую помощь и госпитализировали в больницу.