Палестинская группировка выпустила экстремистскую видеоигру против евреев

Государство Израиль утратило контроль над цифровым пространством в Старом городе Иерусалима, и оно было захвачено экстремистской палестинской группировкой. Палестинцы воспользовались ситуацией и опубликовала компьютерную игру, в которой люди в масках нападают на евреев.

Бесплатная беспроводная интернет-сеть от имени Государства Израиль, действовавшая в Старом городе Иерусалима, недавно прекратила свою деятельность. Освободившееся цифровое пространство было быстро занято палестинской группировкой, продвигающей националистические идеи, и она выпустила игру для «борьбы с иудаизмом Иерусалима».

В Старом городе Иерусалима постоянные проблемы с приемом сотовой связи, отчасти из-за высокой плотности и расположения некоторых зданий под землей. В прошлом году Управление развития Иерусалима и Министерство по делам Иерусалима организовали в этом районе выделенную беспроводную сеть в интересах местных жителей, торговцев и миллионов туристов.

Несколько недель назад министерство Иерусалима приняло решение прекратить финансирование проекта. Теперь жители, подключающиеся к новой сети, видят на начальном экране, где они должны были зарегистрироваться, предложение для установки игры «Шомер аль-Акса».

Игра имитирует борьбу людей в масках против «сионистов» с целью остановить иудаизацию Иерусалима.

Известно, что игру создала организация, которая позиционирует себя как палестинский орган, целью которого является укрепление палестинской идентичности в Иерусалиме. Военный истеблишмент считает, что эта группировка и ее деятельность связаны с подрывной деятельностью против Государства Израиль и его суверенитета в Иерусалиме, и обеспокоены захватом ею интернет-пространства.

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