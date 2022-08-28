Паломников в Умани предупредили об опасности российских обстрелов

Служба безопасности Украины и Национальная полиция напомнила паломникам о том, что посещения Умани в Рош ха-Шана может быть для них опасным из-за возможных провокаций со стороны россии.

Украинские спецслужбы не запрещают въезд для хасидов в военное время на празднование Рош ха-Шана, но предупреждают, что высока вероятность ракетных обстрелов армией рф* и действий российской стороны с целью дестабилизировать межнациональные отношения и нанести ущерб международному имиджу Украины. Россия может использовать приезд и массовое скопление паломников для устроения провокаций.

Соответствующая информация появилась на сайте СБУ.

В первую очередь украинская полиция заботится о защите объектов паломничества и маршрутов передвижения верующих. Так, на постоянной основе проводятся контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия, усилен контроль за незаконным оборотом оружия и опасных веществ, район паломничества и близлежащие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением. Правоохранители тщательно проверяют имеющуюся информацию, касающуюся возможных угроз пребывания паломников в Украине для своевременного комплексного реагирования.

Также всех, кто решится осуществить паломничество, просят неукоснительно соблюдать требования режимных мер: комендантские часы, реагирование на сигналы воздушной тревоги, а также выполнять все указания представителей правоохранительных органов.



Ранее «Курсор» писал о том, что посольство США в Украине призвало американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!