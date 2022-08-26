Посольство США в Украине призвало американцев не посещать Украину на Рош ха-Шана

Гражданам США продолжают рекомендовать не ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта в стране.

Граждан Соединенных Штатов Америки призывают воздержаться от поездки в украинский город Умань на празднование Рош ха-Шана.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.

Там напоминают, что после вторжения россии* в Украину посольство приостановило выполнение консульских услуг.

«Государственный департамент продолжает рекомендовать гражданам США не ездить в Украину из-за активного вооруженного конфликта. Те граждане США, которые находятся в Украине, должны покинуть Украину, если это безопасно, используя коммерческий или другой частный наземный транспорт», — говорится в сообщении.

В посольстве также призвали американцев внимательно следить за уведомлениями правительства США, а также местными и международными СМИ для получения информации об изменении условий безопасности.

«Тем, кто остался в Украине, следует проявлять осторожность из-за возможности военных атак, преступности и гражданских беспорядков», — подчеркнули в американском посольстве в Украине.

Ранее Курсор информировал о том, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция страны рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош ха-Шана. Такое решение было принято совместно с правоохранительными структурами Израиля и другими ответственными органами украинской власти.

«Это связано с высокой вероятностью ракетных обстрелов и действий российской стороны, направленных на дестабилизацию межнациональных отношений и нанесение ущерба международному имиджу Украины», — говорится в сообщении украинских правоохранителей.

Как писал Курсор, в июле посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что официального запрета на въезд паломников-хасидов в Украину на празднование Рош ха-Шана нет. Однако Офис президента Украины дал понять, что к осенним праздникам будут приняты и утверждены соответствующие ограничения на въезд в страну.

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