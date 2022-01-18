Пандемия: банки получили право временно закрывать отделения и требовать предварительной записи

Банки могут сокращать активность филиальной сети при условии, что количество отделений, открытых для населения, не менее чем 80%.

Надзорный орган банков утвердил временную директиву, сокращающую прием клиентов в банковскую систему.

Об этом сообщает mako.co.il.

Банки могут сокращать активность филиальной сети при условии, что количество отделений, открытых для населения, не менее чем 80%. Кроме того, банки могут потребовать от клиентов записываться на прием заранее.

В целях обеспечения непрерывности предоставления банковских услуг населению банки будут обеспечивать фронтальный ответ на услугу, которая не предоставляется по прямым каналам, или на лицо, которое не могло получить ее по прямым каналам.

Кроме того, они будут определять аудиторию отделений с учетом правильного географического размещения отделений и их способности оказывать банковские услуги широкому кругу клиентов. Все услуги будут предоставляться при условии предварительной записи и наличия услуг в отделении.

В рамках решения банки рассмотрят различные меры, в том числе как можно скорее уведомят клиентов об изменении и доступных им альтернативах получения банковских услуг. Надзорный орган призывает население осуществлять широкий спектр банковских операций прямыми способами: по телефону, в автоматизированных устройствах, в банковском приложении (их приложении) и на сайте банка.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле основали первый цифровой банк.

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