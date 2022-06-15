Парад гордости в Беэр-Шеве: какие улицы будут перекрыты

Завтра в Беэр-Шеве пройдет ЛГБТ-парад под присмотром полиции, чтобы обеспечить безопасность всем участникам действия.

Полиция завершила подготовку к ЛГБТ-параду, который пройдет завтра в Беэр-Шеве. В целях проведения марша ряд улиц города будет перекрыт для движения транспорта, начиная с четырех часов дня:

Участок Бялик от улицы Бен-Иегуда до улицы Базель

Участок освободителей будет закрыт от улицы Иегуда Галеви до бульвара Регер.

Участок, который будет закрыт от проспекта Регера до улицы Генриетты Сольд.

Участок улицы Хашалом будет закрыт от улицы Голомб до улицы Менахема Бегина.

Участок улицы Уссишкина будет закрыт от улицы Монтефиоре до улицы Освободителей

Участок улицы Регер будет закрыт от улицы Вейцманн до улицы Вингейт.