Парад гордости в Беэр-Шеве: какие улицы будут перекрыты

Полиция завершила подготовку к ЛГБТ-параду, который пройдет завтра в Беэр-Шеве. В целях проведения марша ряд улиц города будет перекрыт для движения транспорта, начиная с четырех часов дня:
Участок Бялик от улицы Бен-Иегуда до улицы Базель
Участок освободителей будет закрыт от улицы Иегуда Галеви до бульвара Регер.
Участок, который будет закрыт от проспекта Регера до улицы Генриетты Сольд.
Участок улицы Хашалом будет закрыт от улицы Голомб до улицы Менахема Бегина.
Участок улицы Уссишкина будет закрыт от улицы Монтефиоре до улицы Освободителей
Участок улицы Регер будет закрыт от улицы Вейцманн до улицы Вингейт.
Ранее Курсор писал, что студенты иешивы напали на ЛГБТ-пару в Иерусалиме. «Ужасно, что в Государстве Израиль происходят подобные вещи», — написал один из пострадавших в своем Instagram. «Камень чудесным образом прошел над головой Кевина и не задел его».
Напомним, что члены ЛГБТ-сообщества в Нетивоте захотели провести марш гордости в начале июня, но это вызвало сопротивление в городе. Так, раввин Хаим Аберджиль запостил видео, в котором заявил, что проведение марша разозлит Бога и может привести к терактам и ракетным обстрелам.