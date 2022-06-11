Известная рэперша Игги Азалия выступила на фестивале ЛГБТ-прайда в Тель-Авиве

Австралийская рэперша Игги Азалия выступила на фестивале гей-прайда в Тель-Авиве.
Когда у певицы спросили о BDS, Азалия заявила, что никогда даже не слышала об этой организации, сказав: «BDS? Что это такое?».
Инди-группа Big Thief, номинированная на премию «Грэмми», ранее отказалась от выступлений в Израиле из-за давления BDS, несмотря на то, что басист группы — сын израильского музыканта.
Азалия заявила, что была удивлена тем, что ее музыка достигла всего мира. Певица сначала она волновалась, что люди не знают тексты ее песен.
@IGGYAZALEA performing today in Tel Aviv, Israel
Iggy Azalea performed ‘Is That Right’, ‘Problem’, ‘Goddess’, ‘Impossible Is Nothing’, ‘IATSC’, ‘Fancy’, ‘Black Widow’ + more! #IggyAzalea #TelAviv #TelAvivPride #PrideMonth #Pride2022 pic.twitter.com/nYn0Ze51kB
— IGGY REPORT (@iggyreport) June 10, 2022
Однако она была горячо принята публикой, которая любит ее музыку.
THIS PICTURE SAYS IT ALL! It’s everything! It’s moving! @IGGYAZALEA #Iggy #IggyAzalea pic.twitter.com/UryPfpsUpv
— TheresaIGGY (@TheresaHausen1) June 11, 2022
Несмотря на бойкоты BDS, в этом году в Израиль отправятся известные артисты, включая канадского певца Джастина Бибера, американскую группу OneRepublic и комика Никки Глейзер.
Курсор писал ранее, что Роберта Дауни-младшего заметили с еврейским символом на колье. Согласно странице Дауни на IMDB, его отец Роберт Дауни-старший имел литовские еврейские и венгерские еврейские корни, а это означает, что Дауни вполне мог вырасти в несколько еврейской среде. Его мать была католичкой.