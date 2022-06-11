Известная рэперша Игги Азалия выступила на фестивале ЛГБТ-прайда в Тель-Авиве

Певица выступила в Тель-Авиве, несмотря на то, что многие иностранные артисты отменили запланированные концерты в Израиле из-за повторяющихся противодействий со стороны движения BDS.

Австралийская рэперша Игги Азалия выступила на фестивале гей-прайда в Тель-Авиве.

Когда у певицы спросили о BDS, Азалия заявила, что никогда даже не слышала об этой организации, сказав: «BDS? Что это такое?».

Инди-группа Big Thief, номинированная на премию «Грэмми», ранее отказалась от выступлений в Израиле из-за давления BDS, несмотря на то, что басист группы — сын израильского музыканта.

Азалия заявила, что была удивлена ​​тем, что ее музыка достигла всего мира. Певица сначала она волновалась, что люди не знают тексты ее песен.

Однако она была горячо принята публикой, которая любит ее музыку.

Несмотря на бойкоты BDS, в этом году в Израиль отправятся известные артисты, включая канадского певца Джастина Бибера, американскую группу OneRepublic и комика Никки Глейзер.