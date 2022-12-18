Париж назвал Восточный Иерусалим «оккупированным»

В Париже назвали Восточный Иерусалим «оккупированным» после того, как Израиль депортировал палестино-французского террориста.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Франция в воскресенье осудила депортацию Израилем бывшего палестинского заключенного службы безопасности с французским гражданством как «противозаконную» и заявила, что восточный Иерусалим, где проживал осужденный террорист, «оккупирован».

Министерство внутренних дел Израиля объявило ранее в тот же день, что Салах Хамури, в настоящее время юрист и полевой исследователь Ассоциации поддержки заключенных и защиты прав человека Аддамир (группы, связанной с террористической организацией Народный фронт освобождения Палестины), был депортирован из страны.

«Мы осуждаем сегодняшнее противозаконное решение израильских властей о высылке Салаха Хамури во Францию», — говорится в ответном заявлении МИД Франции.

Он добавил, что Париж «полностью мобилизовался, в том числе на самом высоком уровне государства, чтобы обеспечить соблюдение прав Салаха Хамури, чтобы он получал всю возможную помощь и чтобы он мог вести нормальную жизнь в Иерусалиме, где он родился и проживает, и хочет жить».

«Франция также предприняла несколько шагов, чтобы самым ясным образом сообщить израильским властям о своем несогласии с высылкой палестинского жителя [восточного] Иерусалима, оккупированной территории в соответствии с Четвертой Женевской конвенцией», — говорится в заявлении.

Хамури ранее был приговорен израильским судом к семи годам тюремного заключения в рамках сделки о признании вины в обмен на признание в заговоре с целью убийства бывшего главного сефардского раввина Овадии Йосефа. Хамури был освобожден Израилем в рамках сделки Гилада Шалита по обмену пленными с ХАМАС в 2011 году.

Родившийся у матери-француженки и отца-палестинца в Кафр-Акабе, районе на северо-востоке Иерусалима, Хамури сохраняет французское гражданство, а его жена и дети проживают во Франции.

«Сегодня, как раз вовремя, был принят закон против террориста Салеха Хамури, и он был выселен из Израиля. Это была длительная процедура, и это большое достижение, за мгновение до окончания моего срока я смог добиться его выселения, используя имеющиеся в моем распоряжении инструменты, и способствовать борьбе с терроризмом. Я надеюсь, что новое правительство продолжит эту политику и выгонит террористов из Израиля», — заявила министр внутренних дел Айелет Шакед.

«Курсор» сообщал, что вокруг посла Израиля во Франции разгорелся скандал.