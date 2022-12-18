Вокруг посла Израиля во Франции разгорелся скандал

Министерство иностранных дел отказалось предпринимать какие-либо действия после того, как посол Израиля во Франции Яэль Герман нарушила Положение о государственной службе, сделав политическое заявление, сообщает Israel Hayom.

Согласно сообщению, Герман сказала в интервью i24NEWS на прошлой неделе: «Я не уверена, что смогу представлять новое правительство, поэтому, если я не смогу его представлять, я уйду в отставку. Я жду, посмотрим, какое у нас правительство и что мы делаем. Кроме того, есть некоторые законы, которые будут приняты на этой неделе, посмотрим, и тогда я приму решение».

Ранее Герман занимала пост министра от партии «Еш Атид» и была назначена тогдашним министром иностранных дел Яиром Лапидом послом Израиля в Париже.

С момента назначения посла на свою должность, даже если это политическое назначение, посол обязан соблюдать все правила Положения о государственной службе, которые применяются ко всем дипломатам, представляющим Израиль на международном уровне. Среди прочего, им запрещено занимать политические позиции, как прямо, так и косвенно, и даже инструктируются об этом в МИД перед отъездом в командировку.

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