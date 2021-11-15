Партию Еш Атид обвинили во вмешательстве в выборы в Национальном студенческом объединении

Выбирать председателя Национального студенческого объединения и его заместителя будут около 40 председателей студенческих объединений.

Представители студенческих объединений заявили, что партия «Еш Атид» предприняла попытку вмешаться в выборы председателя Национального студенческого объединения и его заместителя. Отметим, что выборы пройдут уже семнадцатого ноября.

Так, по словам студентов, депутаты Кнессета от этой партии просили их выбрать на должность заместителя Шакед Бенафши, которая была активисткой, поддерживающей партию.

Также, как сообщили студенты, депутат Йорай Лаав-Эрцано встретился с несколькими представителями объединений. Так, он, по словам студентов, лично призывал голосовать за Бенафши.

В Студенческом объединении предполагают, что в том случае, если Бенафши выберут на пост, то она будет препятствовать тому, чтобы студенты проводили демонстрации против действующей власти.

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