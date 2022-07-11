Пациент умер в муках из-за халатности врача: против больницы «Ассута» подали иск

Женщина, которая подала иск против тель-авивской больницы, утверждает, что ее муж умер после операции из-за врачебной халатности.

В окружной суд в Тель-Авиве поступил иск против клиники «Ассута», а также одного из ведущих хирургов — урологов Израиля Джека Баниэля. Женщина, муж которой скончался после удаления левой почки, считает, что это произошло из-за халатности врача.

Об этом сообщает издание «Детали».

Известно, что операция произошла в феврале 2017 года. Бизнесмену, проживающему в Израиле, удалили левую почку, которая была поражена раком. Но, как говорится в иске, вдова и его четверо детей утверждают, что на артерии, снабжавшей кровью здоровую правую почку, по ошибке был оставлен металлический хирургический зажим. И это, согласно медицинскому заключению, привело к блокаде кровоснабжения почки и летальному исходу.

Сообщается, что мужчина умер спустя три года в возрасте 69 лет. Полтора года назад он нуждался в диализе, затем его состояние здоровья начало ухудшаться, ему пришлось удалить вторую почку, а жена стала его донором. Однако это не помогло спасти ему жизнь.

В иске говорится, что больница и ведущий профессор допустили ошибку. Но хирург опровергает свою причастность к трагедии и отмечает, что не знает, откуда на артерии правой почки взялся зажим.

После операции медицинскому персоналу в «Ассуте» и профессору Баниэлю не удалось диагностировать причину закупорки артерии и ухудшения состояния здоровой правой почки, между тем, как говорится в исковом заявлении, ранняя диагностика могла бы предотвратить повреждение здоровой почки.

При этом отмечается, что на снимках компьютерной томографии четко виден хирургический зажим, а в описании результатов КТ о нем ничего не сказано. Также утверждается, что опухоль не была удалена полностью, и в дальнейшем это привело к рецидиву рака.

Вдова отметила, что за операцию мужа заплатила хирургу около 100 тысяч шекелей.

«Курсор» ранее писал, что одна из крупнейших больниц Израиля подверглась кибератаке.