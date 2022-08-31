Пчеловоды Израиля рассказали, что может разрушить отрасль в стране

Ущерб пчеловодству способен серьезно навредить местному сельскому хозяйству и особенно фруктовым и овощным культурам, которым необходимо опыление.

Пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль. По их словам, такой шаг может стать губительным для пчеловодческой отрасли.

Об этом сообщает издание Davar1.

Организация пчеловодов обратилась к министру экономики Орни Барбиваю, чтобы она не поддерживала инициативу Одеда Форера, который хочет увеличить импорт меда в страну через механизм разрешения на импорт, существующий в ее ведомстве.

Специалисты пчеловодческой отрасли говорят, что из-за избыточного предложения импортного меда могут возникнуть проблемы, поскольку не было проведено работы по изучению последствий данной инициативы.

Пчеловоды отмечают, что предложение Форера противоречит условиям приказа о выделении квот на беспошлинный ввоз меда, который Либерман подписал в июне. Согласно документу, импорт должен осуществляться в соответствии с ситуацией на местном рынке.

А согласно данным, в 2022 году в Израиле выросло производства меда до рекордных 4200 тонн, также было импортировано около 150 тонн продукта. Мед продается в различных торговых точках и цены на него не поднимаются.

В организации пчеловодов отмечают, что решение Форера об увеличении импорта меда может быть губительным для пчеловодческой отрасли, поскольку ущерб пчеловодству вредит местному сельскому хозяйству и особенно фруктовым и овощным культурам, которым необходимо опыление.

Но в министерстве отметили, что целью выделения квот на беспошлинный ввоз меда является создание конкуренции на рынке и снижение цен для всех потребителей.

«Курсор» писал ранее, что израильтян предупредили об опасности популярного меда.