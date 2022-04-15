Израильтян предупредили об опасности популярного меда

Минздрав рекомендовал людям с непереносимостью лактозы воздержаться от покупки меда в ближайшее время.

Министерство здравоохранения опубликовало публичное предупреждение для тех, у кого аллергия на молоко, после того, как в популярном бренде меда были обнаружены следы молочного белка.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Компания Yad Mordechai (частично принадлежащая производителю продуктов питания Strauss Group) объявила, что все ее медовые продукты со сроком годности от 2 января 2025 года до 14 апреля 2025 года не должны употребляться людьми с аллергией на молоко.

«Важно отметить, что все медовые продукты безопасны для употребления теми, у кого нет аллергии на молоко», — говорится в заявлении компании, распространенном Министерством здравоохранения.

После нескольких жалоб компания Yad Mordechai протестировала свою продукцию.

«Минимальные следы молочных белков были обнаружены в одном из источников меда Yad Mordechai. Эти остатки, вероятно, от пчел из-за молочных белков в их кормлении или из-за того, что они находятся рядом с источниками молока», — сказали в компании.

«Этот мед, который содержал следы молочных белков, был произведен за границей и является частью смеси, из которой состоит мед Yad Mordechai вместе с израильским медом из-за постоянной нехватки меда в Израиле», — добавили в организации.

Компания заявила, что работает над сбором зараженных продуктов и добавлением этикетки «может содержать следы молока».

Министерство заявило, что после инцидента проведет испытания других марок меда в Израиле.

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