Переговоры в тупике: прокуратура подала запрос о запрете забастовки учителей

Прокуратура пытается предотвратить срыв начала нового учебного года, отмечая, что забастовки педагогов несут огромный ущерб и детям, и родителям.

Новый учебный год находится под угрозой срыва, потому что профсоюз педагогов и минфин все еще не пришли к консенсусу. В связи с этим, государственная прокуратура подала запрос в суд, чтобы запретить забастовку учителей.

Об этом сообщает издание Timesofisrael.

В министерстве говорят, что требования педагогов выходят за всевозможные рамки, поэтому прийти к договоренностям становится проблематично. Из-за того, что переговоры, по всей видимости, снова в тупике, прокуратура обратилась в суд по просьбе министра финансов Авигдора Либермана, несмотря на то что министр образования Ифат Шаша-Битон против такого решения.

В запросе говорится, что забастовки педагогов несут огромный ущерб, как родителям, так и детям.

«Мы достигли предела того, что можем предложить учителям», — отметили представители министерства финансов.

Сообщается, что прокуратура приняла решение встать на сторону Либермана из-за того, что минфин является непосредственной стороной переговоров с профсоюзом учителей.

«Курсор» писал ранее, что по словам главы «Гистадрута» Арнона Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.