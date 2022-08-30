Глава Гистадрута: Если учителя выиграют борьбу, бастовать будут другие отрасли

По словам Бар-Давида, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора планируют возобновить переговоры с министерством финансов с требованиями повышения зарплат.

Глава Гистадрута Арнон Бар-Давид находится под сильным давлением со стороны работников государственного сектора.

О соответствующем заявлении главы израильского профсоюза сообщает The Times of Israel.

По словам Бар-Давида, если профсоюз учителей выиграет борьбу за повышение заработной платы, представители бюджетной сферы из других отраслей госсектора возобновят переговоры с министерством финансов с теми же требованиями.

«Сделка с учителями оставила весь мой сектор с плохими контрактами. Давление на меня огромно», — заявил Бар-Давид чиновникам казначейства.

Как сообщал Курсор, сегодня, 30 августа, глава профсоюза учителей Израиля Яффа Бен Давид заявила, что в переговорах с министерством финансов о трудовом соглашении для предотвращения забастовки был достигнут прогресс.

Она сказала, что обе стороны также договорились о сокращении процедуры увольнения учителей и ограничении контрактов для отдельных педагогов в исключительных обстоятельствах.

По словам Бен Давид, другие вопросы, связанные с сокращением рабочего дня для работающих родителей и пожилых учителей, были исключены из повестки дня переговоров.

Заместитель Бен Дэвид Эдна Дэвид также подтвердила Армейскому радио во вторник, что днем ​​ранее в переговорах был достигнут прогресс по «основным вопросам», и выразила надежду, что школы откроются, как и было запланировано, 1 сентября.

Напряженность между двумя сторонами достигла пика в воскресенье после того, как Либерман заявил, что потребовал от прокуратуры вынести судебный запрет, чтобы заставить учителей вернуться к работе 1 сентября.

Ранее «Курсор» писал о том, почему переговоры минфина и учителей прервались.

Переговоры о разрешении спора о заработной плате велись и прерывались в течение последних нескольких месяцев, при этом Бен Дэвид неоднократно угрожала забастовкой, которая не позволит школам и детским садам открыться в четверг, если соглашение не будет достигнуто.