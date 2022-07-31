Перекрытие дорог в Иерусалиме: пройдут похороны рава Ицхака Тувьи Вайса

Полиция сообщила об отмене движения по улицам Кикар а-Шаббат и проспекту Хаима Бар-Лева, также по мере движения похоронной процессии будут перекрываться улицы а-Невиим, Султан Сулейман и Дерех Йерихо.

В связи с похоронами главы «Эда Харедит» рава Ицхака Тувьи Вайса будут перекрыты дороги в Иерусалиме.

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Похороны начнутся в воскресенье (31.07.22) около 10 часов утра. Похоронная процессия выйдет от дома рава Вайса в районе Гиват Моше в Иерусалиме и пройдет через районы Меа Шеарим, Султан Сулейман и Рокфеллер до кладбища на Масличной горе (Ар-Зейтим).

Около 9 утра полиция начнет перекрытие улиц в Иерусалиме:

Кикар а-Шаббат и все примыкающие улицы будут полностью закрыты для движения.

Проспект Хаима Бар-Лева (и примыкающие дороги) будут перекрыты на всем протяжении в обе стороны от Национального штаба полиции до площади ЦАХАЛ.

По мере движения похоронной процессии будут перекрываться следующие улицы: а-Невиим, площадь Шаар а-Шхем, улица Султан Сулейман, улица Дерех Йерихо — вплоть до Масличной горы.

Во всех этих районах в воскресенье ожидается прибытие тысяч участников похоронной процессии и перебои в движении (до послеобеденных часов).

Полиция просит вести себя ответственно и избегать давки. Участникам похорон рекомендуется прибывать на место на общественном транспорте.

Водителям рекомендуется использовать навигационные приложения для своевременной информации о блокируемых дорогах.

«Курсор» писал, что в Иерусалиме на 96 году жизни скончался рав Ицхак Тувья Вайс.