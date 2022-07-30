В Шаббат ночью в Иерусалиме на 96 году жизни скончался рав Ицхак Тувья Вайс, руководитель «Эда Харедит» (его пост называется гаон ав бейт дин).
Об этом сообщил Телеграм-канал
Рав Вайс родился в 1926 году в Словакии в семье торговца лесом. В детстве учился в светской школе, занимался Торой с частным преподавателем.
Перед Второй мировой войной он смог попасть в Англию. После свадьбы продолжил там изучение и преподавание Торы. Затем более 30 лет жил и преподавал в общинах Антверпена (Бельгия).
Рав Вайс занял пост главы «Эда Харедит» в 2003 году, и занимал его до последнего времени.
«Эда Харедит» – организация, объединяющая разные общины, нелояльные к государству Израиль (кроме наиболее маргинальных групп «Нетурей Карта»). Наибольшую известность имеет независимый орган по надзору за кашрутом «Эда Харедит», один из наиболее авторитетных в Израиле и мире.
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