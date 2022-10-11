Перенос посольства Великобритании в Иерусалим: какой эффект вызовет такое решение

Во время своей консервативной кампании за лидерство нынешний премьер-министр Великобритании Лиз Трасс пообещала в письме парламентской группе «Друзья Израиля» рассмотреть вопрос о переезде в Иерусалим.

Вероятно, она теперь выполнит это обещание, на что указывают все предпосылки. На прошлой неделе британский премьер-министр заявила, что она «огромная сионистка» и «огромный сторонник Израиля» в речи на мероприятии, состоявшемся во время конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

Израильское правительство и его сторонники, конечно же, также довольны, как и в декабре 2017 года, когда Трамп пообещал перенести посольство США в Иерусалим.

Дружественные Израилю политические группы в Великобритании уже лоббируют перенос посольства, и президент Совета депутатов британских евреев поддерживает его.

Такое решение будет хорошим актом поддержки Израиля западной страной.

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