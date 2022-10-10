Нетаниягу: Лапид и Ганц поддались шантажу «Хизбаллы»

Окончательное соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном могут подписать уже совсем скоро.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу резко раскритиковал соглашение о морской границе между Израилем и Ливаном, достигнутое премьер-министром Яиром Лапидом и министром обороны Бени Ганцем.

Об этом сообщает Israel National News.

«За спинами граждан Израиля и Кнессета Лапид и Ганц сдались шантажу «Хизбаллы». Они передают «Хизбалле» стратегические активы Государства Израиль в ходе ликвидационной продажи. «Хизбалла» будет использовать миллиарды от газа, чтобы вооружиться ракетами и ракетами против граждан Израиля, а Иран будет позиционировать себя против Рош а-Никра и против запасов газа Израиля. Это слабое и любительское переходное правительство не имеет мандата на принятие такое опасного решения», – заявил глава Ликуд.

По информации катарского телеканала «Аль-Араби», переговоры о подписании соглашения о морской границе между Израилем и Ливаном находятся на завершающей стадии, и сейчас согласовывают официальное мероприятие по подписанию. Журналисты утверждают, подписание соглашения между странами ожидается 20 октября в районе Накура, недалеко от Рош а-Никра.

9 октября, в воскресенье, президент Ливана Мишель Аун заявил о завершении переговоров с Израилем по поводу спорной морской границы и прав на бурение при посредничестве американских официальных лиц. Теперь ливанская сторона ожидает окончательного предложения.

Ранее мы писали о том, кто выиграет спор о морских границах: Израиль или Ливан.

Также «Курсор» сообщал о том, что начались испытания трубопровода газодобывающей платформы «Кариш».

Помимо этого, недавно полиция допросила несовершеннолетнего из-за угроз Нетаниягу в соцсети.