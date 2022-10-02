Пересек красную черту: глава ЦАХАЛа уволил бывшего командира элитного подразделения Эгоз

Согласно следствию, во время учений элитного подразделения Эгоз в 2021 году было приведено в действие взрывное устройство вопреки предварительному согласованию. Это привело на юге Голанских высот к масштабному пожару, который потушили силы пожарной команды.

Об этом сообщает Maariv.

После инцидента в АОИ и за его пределами началось расследование обстоятельств пожара, в рамках которого выяснилось, что тогдашний командир подразделения подполковник Эфраим Тахила солгал офицерам АОИ и представителям Управления природных заповедников и парков, а также о проведенном им военном расследовании касаемо инцидента.

Когда выяснили, что предоставленная им информация ложная, офицер взял на себя полную ответственность за свои действия и выразил сожаление по этому поводу. Командующий Центральным командованием заявил, что действия офицера полностью противоречили инструкциям касаемо учений, а также добавил, что его поведение после этого не соответствовало ценностям АОИ.

Начальник Генштаба принял рекомендацию командующего Центральным командованием и определил, что у офицера есть серьезные моральные недостатки и, следовательно, он не может занимать командные должности или продвигаться по службе в АОИ. Он больше не имеет должности в АОИ. Офицер признал серьезность своего поступка. Сейчас инцидент расследует военная полиция, а по завершении выводы будут переданы на рассмотрение в Военную прокуратуру.

«Говорить правду – это центральный и фундаментальный принцип в ЦАХАЛе, и поэтому не говорить правду – значит переходить красную черту, что недопустимо. Все отношения между командирами и между командирами и солдат основывается на честности и доверии. Офицер действовал во время инцидента И после этого, полностью вопреки ценностям ЦАХАЛа и принципам командования. В то же время нельзя игнорировать его прошлое вообще и его боевое прошлое в частности. Подполковник Тахила – ценный боец ​​и офицер, который командовал оперативными подразделениями в бою, получил похвальные звания и много сделал для Армии обороны Израиля во время служб», – сказал Авив Кохави.

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