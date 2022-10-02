Правоохранители арестовали членов ИГИЛ, планировавших несколько терактов

Подозреваемых арестовали в сентябре после того, как правоохранители пришли к выводу, что те планируют совершение терактов в Израиле. Один из них известен силам безопасности из-за прошлой причастности к ИГИЛ. 2 октября, в воскресенье, подозреваемым предъявили обвинения в ряде серьезных нарушений безопасности.
Об этом сообщает JNS.
Следователи установили, что арестованные потребляли онлайн-контент ИГИЛ и что «на определенном этапе приняли решение о проведении теракта от имени ИГИЛ». Они занимались проведением тайных встреч, во время которых планировала теракты. Их основная предполагаемая цель – мусульманская средняя школа, которая, как считали подозреваемые, «действовала на стороне неверных».
«Подозреваемые намеревались совершить нападение на учебное заведение, в котором находились подростки… и преподавательский состав», – рассказали правоохранители.
По информации следствия, арестованные также хотели напасть на переполненную автобусную станцию на севере Израиля, полицейский участок в Нацерете и леса, по которым ходят израильтяне-евреи.
В ШАБАК утверждают, что это «значительное» задержание, которое пролило свет на влияние ИГИЛ в Израиле. Террористы безостановочно «распространяют свою идеологию среди граждан Государства Израиль и его жителей и работает над их вербовкой, в том числе с помощью онлайн-пропаганды, в том числе в социальных сетях, для пропаганды террористических атак в Израиле».
Ранее появились первые кадры с теракта в Иудее и Самарии.
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