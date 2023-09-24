Перестрелка с участием ЦАХАЛа возле Тулькарма — палестинские СМИ сообщили о жертвах и показали видео

Потерь со стороны ЦАХАЛа нет.

Два человека погибли сегодня в воскресенье в лагере беженцев Нур-Шамс в Тулькарме.

Об этом сообщают палестинские СМИ.

Так, во время операции ЦАХАЛа по аресту разыскиваемого человека в лагере произошла ожесточенная перестрелка.

Палестинские СМИ сообщили о двух погибших в ходе перестрелке с силами безопасности в лагере беженцев Нур Шамс. По имеющимся данным, крупные силы ЦАХАЛа вошли в лагерь в сопровождении военных бульдозеров, а на крыши домов забрались снайперы.

تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم نور شمس شرق طولكرم". pic.twitter.com/UG2hzukmjD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023

Сообщалось также, что силы с помощью бульдозеров обнаружили десятки закопанных в землю СВУ и изъяли еще десятки СВУ, спрятанных на складах.

تغطية صحفية:" شوارع مخيم نور شمس في طولكرم عقب تجريفها من قوات الاحتلال فجر اليوم." pic.twitter.com/n9AuOs47sy — فلسطين بوست (@PalpostN) September 24, 2023

Двумя убитыми террористами являются 32-летний Абд аль-Рахман Сулейман Абу Дагеш и 21-летний Осайед Джабави.

Напомним, что позавчера ЦАХАЛ атаковал с помощью дистанционно пилотируемого самолета военную позицию террористической организации ХАМАС, расположенную недалеко от места, где произошли жестокие беспорядки и откуда велись выстрелы по силам ЦАХАЛа вблизи забора безопасности в секторе Газа.

Так, ВВС атаковали три военных позиции ХАМАСа на границе с сектором Газа, используя беспилотник и танк, в ответ на запуск палестинцами «огненных шаров» в сторону поселений. Все это происходило во время выступления премьер-министра Нетаниягу на Ассамблее ООН в Нью-Йорк.

Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.