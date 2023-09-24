Перестрелка с участием ЦАХАЛа возле Тулькарма — палестинские СМИ сообщили о жертвах и показали видео

Два человека погибли сегодня в воскресенье в лагере беженцев Нур-Шамс в Тулькарме.
Об этом сообщают палестинские СМИ.
Так, во время операции ЦАХАЛа по аресту разыскиваемого человека в лагере произошла ожесточенная перестрелка.
Палестинские СМИ сообщили о двух погибших в ходе перестрелке с силами безопасности в лагере беженцев Нур Шамс. По имеющимся данным, крупные силы ЦАХАЛа вошли в лагерь в сопровождении военных бульдозеров, а на крыши домов забрались снайперы.
تغطية صحفية: "مقــاومـون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من مخيم نور شمس شرق طولكرم". pic.twitter.com/UG2hzukmjD
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 24, 2023
Сообщалось также, что силы с помощью бульдозеров обнаружили десятки закопанных в землю СВУ и изъяли еще десятки СВУ, спрятанных на складах.
تغطية صحفية:" شوارع مخيم نور شمس في طولكرم عقب تجريفها من قوات الاحتلال فجر اليوم." pic.twitter.com/n9AuOs47sy
— فلسطين بوست (@PalpostN) September 24, 2023
Двумя убитыми террористами являются 32-летний Абд аль-Рахман Сулейман Абу Дагеш и 21-летний Осайед Джабави.
Напомним, что позавчера ЦАХАЛ атаковал с помощью дистанционно пилотируемого самолета военную позицию террористической организации ХАМАС, расположенную недалеко от места, где произошли жестокие беспорядки и откуда велись выстрелы по силам ЦАХАЛа вблизи забора безопасности в секторе Газа.
Так, ВВС атаковали три военных позиции ХАМАСа на границе с сектором Газа, используя беспилотник и танк, в ответ на запуск палестинцами «огненных шаров» в сторону поселений. Все это происходило во время выступления премьер-министра Нетаниягу на Ассамблее ООН в Нью-Йорк.
Курсор писал, что ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по позициям ХАМАСа в Газе.