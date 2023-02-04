Перестрелка в Иерихоне, ЦАХАЛ разыскивает террористов – СМИ

4 февраля, в субботу, силы ЦАХАЛа окружают дом разыскиваемых лиц в Иерихоне, где укрылись террористы и отказываются уходить.

Об этом сообщает Maariv.

Правоохранители ведут перестрелку с боевиками, внутри мечети также укрылись дополнительные террористы. В данный момент о жертвах не сообщается.

По всей видимости, это подозреваемые в стрельбе на перекрестке Альмог около недели назад, когда террорист обстрелял ресторан. После одного выстрела он наткнулся на отпор с оружием – и убежал. Пострадавших нет. Силы безопасности вошли в Иерихон в рамках охоты за ним.

Палестинцы сообщили о трех арестах на данный момент и о том, что ЦАХАЛ попросил жителей района в лагере беженцев Акбат-Джабер, расположенном к юго-западу от Иерихона, покинуть свои дома. Жители этого района получили SMS-сообщение, в котором говорилось, что «Силы работают избирательно против терроризма, избегайте ненужных столкновений с силовиками, защищайте своих детей и свои дома».

Ранее мы рассказывали, что 4 февраля в районе Рамот в Иерусалиме произошел инцидент со стрельбой. По информации журналистов, стрельба велась из личного автомобиля по полицейской машине. Полиция немедленно начала преследование автомобиля в направлении района Шуафат в восточном Иерусалиме.

Этой же ночью полицейские заблокировали туннель в Иерусалиме, после чего обстреляли автомобилиста, который пытался сбежать от них в Кирьят-Моше. Его попросили остановить машину, но вместо этого он начал резко управлять ею, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Примерно семь полицейских окружили подозрительный автомобиль на обочине дороги и совершили выстрел, что нанесло подозреваемому серьезные ранения. Злоумышленник протаранил своим авто полицейскую машину, а также несколько автомобилей гражданских лиц. После выстрела подозреваемый его доставили на лечение в ближайшую больницу.

Еще один мирный житель, находившийся на месте происшествия, тоже получил ранения, после чего ему предоставили медицинскую помощь. Полицейские сообщили, что в его авто нашли найден нож, а его личность и намерения пока не установлены. Правоохранители осматривают водителя и его автомобиль.

Также «Курсор» сообщал о стрельбе в Джиср эз-Зарке.