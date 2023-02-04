Стрельба в Иерусалиме: подробности

Рано утром в районе Рамот в Иерусалиме произошел инцидент со стрельбой.

Об этом сообщает Walla.

Журналисты пишут, стрельба велась из личного автомобиля, стрелявшего в полицейскую машину. Полиция немедленно начала преследование автомобиля в направлении района Шуафат в восточном Иерусалиме.

Той же ночью полиция осуществила блокаду туннеля в Иерусалиме, после чего обстреляла автомобилиста, пытавшегося сбежать от них в Кирьят-Моше. Он резко управлял машиной после того, как его попросили остановиться, подвергая опасности других на дороге.

Около семи полицейских окружили подозрительный автомобиль на обочине дороги. Подозреваемый получил серьезные ранения после выстрела полицейскими.

Злоумышленник протаранил своим автомобилем полицейскую машину, а также несколько автомобилей гражданских лиц. После выстрела подозреваемый был доставлен на лечение в ближайшую больницу.

Еще один мирный житель, находившийся на месте происшествия, также получил ранения и тоже получил медицинскую помощь. Полиция сообщила, что в его машине был найден нож, а его личность и намерения пока не установлены. Они осматривают водителя и его автомобиль.

Ранее мы рассказывали, что 3 февраля в Джиср эз-Зарке произошла стрельба, в ходе чего 20-летний мужчина получил смертельное ранение. На место происшествия прибыла команда MDA, оказавшая мужчине медицинскую помощь и эвакуировавшая его в больницу Гилель Яффе в Хадере.

Также «Курсор» сообщал, что на юге страны произошло ДТП, в котором десять человек получили травмы легкой и средней степени тяжести, в том числе шестеро детей.

Помимо этого недавно под Шхемом палестинец попытался совершить самоубийство и был застрелен.