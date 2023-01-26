Первая в мире: в Израиле открыли «умную» операционную комнату

В медицинском центре Галилеи в Нагарии была установлена ​​»умная комната» для управления инвентарем в операционных — первая в своем роде.

Об этом пишет Jpost.

Запущенная компанией Autonomi в сотрудничестве с Sarel, израильской организацией по групповым закупкам (GPO) для государственных больниц, операционная включает в себя уникальную систему управления запасами. Помещение приведет к оптимизации работы операционной команды Galilee Medical Center и к экономии до 15 процентов затрат на медицинское оборудование и лекарства в год.

Autonomi занимается преобразованием устаревшего, неэффективного отслеживания поставок в современные автономные системы управления запасами; повышение эффективности для обеспечения того, чтобы нужные поставки были в нужном месте и в нужное время; точные отчеты и аналитика запасов в режиме реального времени.

Технология также отслеживает использование запасов для каждой процедуры для более эффективного управления бюджетом и предотвращает нехватку критически важных запасов и автоматически повторяет заказы, а также выдает автоматические предупреждения о приближающихся датах истечения срока годности.

Autonomi выполняет процессы автономно, без участия человека. Технология позволяет отслеживать предметы, назначенные медицинской бригаде и медицинскому делу, без помощи конечного пользователя, что приводит к оптимизации ресурсов больницы.

«Инвентаризация медицинских учреждений вообще и операционных в частности сложна, многодетальна. Для ее поддержания требуется много времени и сотрудников. Медицинское оборудование на миллионы шекелей (около 15 процентов в среднем от медоборудования и лекарств в больницах) выбрасывается или теряется в результате чрезмерных заказов, а иногда медицинские процедуры откладываются из-за отсутствия на складе реальных запасов»,- говорится в сообщении.

Генеральный директор Autonomi Йоав Кестель отметил, что миссия компании состоит в том, чтобы дать больницам возможность оптимально лечить пациентов и продвигать передовые технологии для оптимизации поставок в больницы. Благодаря автономной системе медицинский персонал может эффективно лечить пациентов и предоставлять им более качественные услуги.

«Это большая часть быть первыми, кто внедрил такую ​​технологию в Израиле, мы убеждены, что все больше больниц захотят внедрить эту технологию, чтобы улучшить современные рабочие процессы», — подчеркнул Кестель.

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