В нескольких больницах Израиля появились полицейские посты

Стало известно, чем будут заниматься полицейские.

В Иерусалиме в больницах «Хадасса», в районах Эйн-Керем и Хар ха-Цофим, появились посты полицейской охраны.

Об этом сообщает издание «Детали».

Это произошло примерно спустя полгода после правительственного решения об установке постов полицейской охраны в больницах. Сотрудники полиции будут дежурить в этих медицинских центрах вместе с охраной от частных фирм.

В принятом правительством Беннета плане сказано, что полицейские посты установят в 28 больницах Израиля. Бюджет этой инициативы составляет примерно 20 млн шекелей в год.

Первые посты появились в день забастовки, которые проводят больницы и поликлиники против насилия. Поводом для акции протеста стали недавние нападения на врачей в Беэр-Шеве, Рамле и Иерусалиме.

«Мы очень серьезно относимся к любому акту насилия в отношении врачей и медицинского персонала. Офицеры полиции будут постоянно находиться в больницах и работать над обеспечением охраны персонала и предотвращением насилия на территории больницы», – сказал командующий полицией Иерусалимского округа Дорон Турджеман.

По словам генерального директора медицинского центра «Хадасса» профессор Йорама Вайс, полиция будет играть значительную роль в обеспечении безопасности персонала и посетителей, а также будут помогать восстанавливать чувство безопасности совместно с охраной.

«После долгого пути наша борьба принесла свои плоды», – добавил он.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме может появиться метро.