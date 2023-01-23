В нескольких больницах Израиля появились полицейские посты

В Иерусалиме в больницах «Хадасса», в районах Эйн-Керем и Хар ха-Цофим, появились посты полицейской охраны.
Об этом сообщает издание «Детали».
Это произошло примерно спустя полгода после правительственного решения об установке постов полицейской охраны в больницах. Сотрудники полиции будут дежурить в этих медицинских центрах вместе с охраной от частных фирм.
В принятом правительством Беннета плане сказано, что полицейские посты установят в 28 больницах Израиля. Бюджет этой инициативы составляет примерно 20 млн шекелей в год.
Первые посты появились в день забастовки, которые проводят больницы и поликлиники против насилия. Поводом для акции протеста стали недавние нападения на врачей в Беэр-Шеве, Рамле и Иерусалиме.
«Мы очень серьезно относимся к любому акту насилия в отношении врачей и медицинского персонала. Офицеры полиции будут постоянно находиться в больницах и работать над обеспечением охраны персонала и предотвращением насилия на территории больницы», – сказал командующий полицией Иерусалимского округа Дорон Турджеман.
По словам генерального директора медицинского центра «Хадасса» профессор Йорама Вайс, полиция будет играть значительную роль в обеспечении безопасности персонала и посетителей, а также будут помогать восстанавливать чувство безопасности совместно с охраной.
«После долгого пути наша борьба принесла свои плоды», – добавил он.
«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме может появиться метро.