Первый в мире: Израиль начинает поиск сенсорных технологий для картирования археологических памятников

Это делается для сокращения расходов и ресурсов, израсходованных на обширные раскопки.

Израиль поставил задачу проведения картографирования археологических памятников с использованием технологии удаленных подземных датчиков.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это делается для сокращения расходов и ресурсов, израсходованных на обширные раскопки. В рамках этой инициативы Министерство инноваций, науки и технологий и Управление древностей Израиля призывают предпринимателей и компании, специализирующиеся на технологиях дистанционного зондирования, представить инновационные и новаторские решения для предварительного подземного картографирования археологических памятников до начала раскопок.

IAA объявило 19 декабря, что 150 000 шекелей (43 000 долларов США) выделят для покрытия расходов на три технологии дистанционного зондирования, которые выберут для демонстрации их решений, предназначенных для обнаружения и обнаружения древних сокровищ под поверхностью без использования лопаты.

«Израиль — первая страна в мире, запустившая такую ​​инициативу. Археологи в Израиле и во всем мире время от времени используют технологию дистанционного зондирования, но впервые в мире страна стремится включить дистанционное зондирование в качестве стандартного инструмента в набор инструментов археолога, а также создать адаптированную технологию. к конкретным потребностям области», ‒ рассказал директор IAA Эли Эскосидо.

IAA находится в поиске технических предложений для археологических проектов ради избежания раскопок на обширных участках раскопок и, соответственно, сокращения затрат, времени и необходимых ресурсов, а также снижения риска ущерба окружающей среде.

Правительство и IAA хотят справиться с растущим числом планов строительства и развития археологических памятников по всей стране. Ежегодно реализуется примерно 5 тысяч таких проектов, в результате которых проводится около 300 спасательных раскопок.

В последние годы растет потребность в развертывании сенсорных технологий с использованием обработки изображений и алгоритмов в гражданской промышленности в таких областях, как медицинская диагностика и городская инфраструктура.

«Одной из основных проблем при археологических раскопках является выявление расположения останков в недрах, что позволит заранее определить границы участков, в пределах которых будут проводиться раскопки», — сказал главный научный сотрудник ИАА профессор Гидеон Авни.

Технологические компании, желающие принять участие в конкурсе, должны до 12 февраля представить свои сенсорные решения. После этого выберут восемь компаний, которые представят свои предложения перед комитетом. Последний выберет три технологии для проведения демонстраций в марте 2023 года.

«Инновации в археологии необходимы для того, чтобы сохранить нашу историю, сохраняя при этом эффективность и скорость развития и строительства на благо всего общества», — сказала Хилла Хаддад Хмельник, генеральный директор Министерства инноваций, науки и технологий.

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