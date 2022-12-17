Израильский астрофизик объяснил, почему инопланетяне не хотят контактировать с людьми

Амри Вандель не теряет надежды на то, что инопланетяне все же услышат нас. Это может стать возможным по мере технологического развития человечества и увеличения количества посылаемых сигналов.

Для представителей инопланетных цивилизаций, если они существуют, земляне не являются разумной расой.

Такого мнения придерживается израильский астрофизик Амри Вандель, пишет портал LiveScience.

По словам ученого, для высокоразвитых инопланетян, вероятно, интерес представляет не само существование жизни Млечного Пути, а технологии. Но они могут считать наработки человечества слишком примитивными.

К тому же, по мнению Ванделя, жителям других миров может быть трудно найти наши технические сигналы, поскольку Земля излучает то, что можно обнаружить за ее пределами, только с 30-х годов. Теоретически, эти сигналы можно отследить, находясь на одной из 15 000 звезд и вращающихся вокруг них планет, но это лишь малая часть от 400 миллиардов звезд Млечного Пути.

Кроме того, как считает ученый, для возвращения любого обратного сообщения от инопланетян требуется время, а за последние 90 лет мог вернуться сигнал только с ближайших к Земле объектов.

Впрочем, Вандель не теряет надежды на то, что инопланетяне все же услышат нас. Это может стать возможным по мере технологического развития человечества и увеличения количества посылаемых сигналов. И, может быть, разумные цивилизации ими заинтересуются.

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