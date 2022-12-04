Первый визит: президент Герцог вылетел в Бахрейн

«Это исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, подписанный в рамках Авраамовых соглашений», — заявил президент Израиля.

Президент Ицхак Герцог в воскресенье утром направился с визитом в Бахрейн.

Он сообщил, что его поездка в Бахрейн символизирует мир для региона и является историческим шагом, который расширил связи Израиля с арабским миром.

Герцог говорил перед вылетом на взлетной полосе в аэропорту Бен-Гурион, оценивая перспективы двухдневного визита, который также включает посещение ОАЭ. Эта поездка стала первым визитом президента Израиля в Бахрейн.

«Это еще один исторический шаг в отношениях между Израилем и арабскими государствами, подписанный в рамках Авраамовых соглашений, и еще один шаг к тому, чтобы все больше и больше стран присоединялись к кругу мира с Государством Израиль», — заявил Герцог.

В ОАЭ президент примет участие в космической конференции. «Израиль и ОАЭ являются сотрудничающими державами в этой области, и если заглянуть вперед, то можно увидеть невероятную перспективу между многими отраслями промышленности Израиля, ОАЭ, Бахрейна и других стран, подписавших Авраамовы соглашения. В будущем к нам будут присоединяться все больше и больше стран», — сказал он.

Ранее Курсор писал, что Герцог продолжает консультации по формированию нового правительства.

Напомним, мы сообщали, что Герцог вместе с молодыми студентами подрезал оливковые деревья в саду дома президента.