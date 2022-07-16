Певица Юваль Даян рассказала, почему не пожала руку Байдену

«Те, кто говорят, что я не уважаю Байдена, должны извиниться перед моими родителями», — говорит Юваль Даян, которая утверждает, что неоднократно сообщала сотрудникам президентской резиденции о своих убеждениях.

Израильская певица Юваль Даян, вызвавшая возмущение в Израиле, когда отказалась пожать руку прибывшему в страну президенту США Джо Байдену из-за своих религиозных убеждений, защитила свои действия и призвала своих критиков извиниться.

«Уважение и человеческое достоинство — это ценности, на которых я была воспитана и на которых я буду воспитывать своих детей в будущем», — написала Юваль Даян в посте на Facebook в пятницу после того, как ее действия вызвали широкую критику.

«Я прошу всех, кто утверждал, что я не уважаю людей, взять свои слова обратно и извиниться — не передо мной, а перед моими родителями», — написала она.

В четверг Даян и еще один певец Ран Данкер выступили на церемонии, посвященной получению Байденом высшей гражданской награды Израиля. После этого Байден и президент Израиля Ицхак Герцог подошли к артистам, чтобы поблагодарить их.

Данкер пожал протянутую руку Байдена, но Даян вместо этого поклонилась, сцепив руки вместе и улыбаясь.

Даян сказала, что сделала это потому, что обязалась воздерживаться от прикосновений к представителям противоположного пола из соображений скромности. Она известна в Израиле отчасти тем, что стала более религиозной, приняв принцип shomer negiah, запрет на прикосновения к представителям противоположного пола, который, по мнению некоторых ортодоксальных евреев, является обязательным, а также отказ от прикосновений в шаббат и еврейские праздники.

В основе запрета лежит идея о том, что любое прикосновение может привести к сексуальной непристойности.

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