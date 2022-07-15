В сети показали, как Байден прощался с израильскими лидерами перед отлетом в Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден вылетел из аэропорта Бен-Гурион, официально направляясь в Саудовскую Аравию. Премьер-министр Яир Лапид произнес короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Президент США Джо Байден провел продолжительную встречу с премьер-министром Яиром Лапидом, президентом Ицхаком Герцогом, руководством ЦАХАЛа и другими высокопоставленными лицами, прежде чем подняться по лестнице на ожидающий борт Air Force One.

LIVE: Prime Minister Yair Lapid attends the departure ceremony for US President Joe Biden at Ben Gurion Airport. Prime Minister Yair Lapid and President Isaac Herzog will escort US President Joe Biden to Air Force One prior to departure. https://t.co/qFu2xnIaz7 — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) July 15, 2022

ביידן עוזב את ישראל: נשיא ארה"ב מסיים את ביקורו ועולה לאייר פורס 1, שימריא לסעודיה pic.twitter.com/J8xnev9qSd — כאן חדשות (@kann_news) July 15, 2022

Несмотря на попытки избежать контакта, Байден тепло пожал руки и обнялся с несколькими людьми, когда они болтали у подножия лестницы.

С ними не было заместителя премьер-министра Нафтали Беннета. Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, ранее вылетевший в Лондон, также не присутствовал на коротких проводах.

Байдену предстоит двухчасовой перелет в Джидду, и он станет первым лидером США, совершившим прямую поездку из Израиля в саудовский город.

Когда Байден вылетел из Бен-Гуриона, премьер-министр Яир Лапид произнос короткие слова благодарности Байдену с взлетно-посадочной полосы.

Как ранее писал Курсор, президент США Джо Байден посетил храм Рождества Христова в Бейт-Лехеме, который христиане считают местом рождения Иисуса.

Напомним, что президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.

Кроме того, на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.