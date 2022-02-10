По делу об издевательствах над беспомощными в интернате «Бней Цион» выдвинуто еще три обвинения

Дело о насилии со стороны сотрудников над подопечными в интернате для подростков с ограниченными возможностями «Кфар Бней Цион» продолжает набирать обороты. Сегодня было предъявлено еще три обвинительных заключения работникам учреждения. Родители одного из скончавшихся постояльцев подали судебный иск.

Прокуратура Центрального округа выдвинула три дополнительных обвинения против санитаров интерната «Кфар Бней Цион» в Рош-ха-Аине «в причинении вреда беспомощным, находящимся на их профессиональном попечении».

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Расследование было начато около трех недель назад после получения жалобы одного из постояльцев, который сообщил своим родственником, что над ним систематически издевается санитар. После проверки видеозаписей были арестованы четверо сотрудников, в чьи обязанности входила забота о подростках и взрослых с физическими и ментальными нарушениями.

Вчера было предъявлено первое обвинительное заключение против санитара Лаита Саламе из Калансуа, работавшего в интернате с 2017 года. Согласно тексту заключения, он подвергал систематическим издевательствам 17 человек, находившихся на его попечении, среди которых были пациенты с эпилепсией, аутизмом и другими подобными заболеваниями. Саламе оскорблял их до сотни раз в день, бил шваброй, вдавливал в кровать или кресло, толкал, насильно перетаскивал за одежду и давал пощечины. В одном из описываемых случаев он поднес огонь к лицу и половым органам подопечного и помочился в его постель.

Сегодня также были предъявлены обвинения санитарам Мараху Набризи (26 лет) из Джата, Адаму Кашкушу (30 лет) и Атиану Кашкушу (22 года), жителям Калансуа. Все трое входили в группу персонала, под чьим присмотром находились 15 человек.

Как указано в обвинении, Набризи бил подопечных по голове и телу, наступал на них, толкал, щипал и давал пощечины. Также он втыкал им в разные части тела металлические ключи и угрожал убийством. Братья Кашкушу обвиняются в систематических оскорблениях и физических издевательствах над пациентами, а также в покрывательстве насилия со стороны других работников.

Кроме того вчера стало известно, что около полутора месяцев назад один из обитателей интерната скончался в больнице, и его семье сообщили, что он умер от гриппа. Однако через несколько дней после его смерти родителей вызвали в полицию, где сообщили, что их сын до последних дней подвергался жестокому обращению со стороны одного из сотрудников — Лаите Саламе.

Родители подали иск против Министерства соцобеспечения и интерната «Кфар Бней Цион», утверждая, что полученные травмы стали одной из причин его кончины.

Напомним, ранее Курсор писал в Иерусалиме семидесятилетний пенсионер ограбил отделение почты.

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