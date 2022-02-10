В Иерусалиме семидесятилетний пенсионер ограбил отделение почты

70-летний пенсионер был арестован вчера по подозрению в краже 100 000 шекелей из почтового отделения в Иерусалиме. Согласно материалам дела, неделю назад мужчина пришел в отделение почты в районе Кирьят-Юваль, чтобы получить ежемесячное пособиеограб
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
В это же время туда прибыли инкассаторы, которые привезли наличные деньги. Несколько мешков с деньгами они оставили без присмотра в одном из помещений почты, куда был свободный доступ из общего зала. Пенсионер решил не упускать шанса и уходя прихватил один из мешков, где находились наличные на сумму 100 тысяч шекелей.
После проведенного расследования и просмотра записей с камер видеонаблюдения следователи вышли на находчивого пенсионера и арестовали его. При обыске у него была обнаружена только часть суммы — 67 000 шекелей, остальные 33 000 шекелей он проиграл в азартные игры.
Содержание под стражей было продлено на 4 дня и полиция уже предъявила обвинительное заключение.
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