По ошибке стрелявший в израильтян солдат отстранен от службы

Солдат, который стрелял в израильских силовиков, ошибочно приняв их за палестинцев, бросающих камни, был отстранен от оперативного дежурства до окончания расследования.

Об этом сообщает Kan News.

Отметим, что несколько недель назад солдатам на посту возле Офры передали информацию о том, что палестинцы бросали камни в израильские автомобили на главной автомагистрали, проходящей через Иудею и Самарию. Затем военнослужащие увидели двух человек на обочине дороги, которые, как они подумали, бросали камни. После этого солдаты запросили разрешение открыть огонь, но им не ответили. Больше об этом узнайте здесь.