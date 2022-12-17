Солдаты ЦАХАЛа по ошибке обстреляли охранников поселка – СМИ

На этой неделе военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по охранникам в поселении в Иудее и Самарии, ошибочно приняв их за палестинцев, бросающих камни.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Журналисты утверждают, что солдатам на посту возле Офры передали информацию о том, что палестинцы бросали камни в израильские автомобили на главной автомагистрали, проходящей через Иудею и Самарию.

Затем военнослужащие увидели двух человек на обочине дороги, которые, как они подумали, бросали камни. После этого солдаты запросили разрешение открыть огонь, но им не ответили.

Минуту спустя один из них выстрелил в сторону неопознанной пары, что стало нарушением протоколов ведения огня ЦАХАЛом. В то же время его командир дважды выстрелил в воздух, приблизившись к ним.

Позже этих двух человек идентифицировали как охранников из Офры. Силы обороны Израиля сообщили журналистам, что солдаты немедленно прекратили стрелять, когда они узнали, кто эти двое.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, ущерб не причинен. В ЦАХАЛе заявил, что ведут расследование произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в пятницу, 16 декабря, рядом с незаконным форпостом Ховат Гилад у поселения Ицхар была обстреляна израильская машина. Огонь открыли из проезжающего мимо машины.

Пострадавших нет, потому что пуля пробила заднее боковое стекло авто и застряла в подголовнике водительского кресла. Солдаты ЦАХАЛа после этого начали прочесывать местность в поисках террористов, скрывшихся с места нападения.

«Курсор» сообщал, что военнослужащие ЦАХАЛа получили бесплатный проезд в любой день.

Помимо этого в Армии обороны Израиля заявили, что у большинства боевых солдат высокий социально-экономический статус.

Также недавно жителя Восточного Иерусалима задержали за торговлю птицами, охраняемых законом.