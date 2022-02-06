Победитель крупнейшего в истории Израиля лотерейного джекпота говорит, что «выигрышные номера излучали свет»

Неназванный мужчина прибыл сегодня утром в офис национальной лотерейной компании «Мифаль ха-Паис», чтобы забрать свой приз. По сообщениям, он и его жена не спали всю ночь после того, как узнали о выигрыше, и обсуждали, что они будут делать с деньгами.

Израильтянин, выигравший в лотерею 80 миллионов шекелей (25 миллионов долларов США) — самый крупный джекпот в истории страны, говорит, что купил билет впервые.

Об этом пишет Times Of Israel.

«Я увидел рекламу по телевизору, а также на лотерейных стендах, в которой говорилось, что приз очень большой, поэтому я впервые в жизни решил заполнить анкету», — говорит он.

«Как только я увидел выигрышные номера, они показались мне какими-то знакомыми. Я почувствовал какой-то свет, который не могу объяснить. Как только я увидел бланк, я понял, что держу в руке бланк с первым призом, но я понятия не имел, буду ли я единственным победителем или разделю приз».

Курсор ранее сообщал, что в Великобритании мать и сын одновременно выиграли в лотерее по 41 тысяче долларов. В Великобритании 60-летняя Кэтлин Миллер и ее 35-летний сын Пол одновременно выиграли по 41 тысяче долларов в People’s Postcode Lottery после того, как их почтовый индекс L30 3SQ в городе Бутле, графстве Мерсисайд, был объявлен победителем.

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