Почему Нетаниягу не может назначить Смотрича министром обороны

Израиль не может позволить себе отказаться от поддержки Соединенных Штатов, слишком велика зависимость.

Коалиционные переговоры по формированию правительства Нетаниягу на данный момент зашли в тупик.

Смотрич требует назначения на должность министра обороны, но Нетаниягу не делает этого. Все просто: Израиль не может позволить себе потерять поддержку США, а Соединенные Штаты неоднозначно заявили, что не готовы сотрудничать со Смотричем.

Об этом сообщает Maariv.

Зависимость Израиля от США слишком велика. В военно-воздушных силах может начать ощущаться острый дефицит американских запчастей. Американское эмбарго остановит большую часть самолетов наших ВВС в течение недель или месяцев, которые так и не восстановились после «Стража стен» и опустошаются после каждой, даже самой незначительной операции в Газе.

Министр обороны Бени Ганц долго договаривался, чтобы получить от США миллиард долларов на пополнение запасов перехватчиков «Железный купол». Оборонная система Израиля без американцев останется без умных бомб, управляемых ракет, истребителей, запасных частей, финансирования «Железного купола», финансирования разработки и производства баллистических ракет.

США обеспечивает международную поддержку, автоматическое право вето в Совете Безопасности (предотвращающего санкции). Израилю пришлось ты самостоятельно находить источник для 3,8 млрд долларов в год из альтернативных источников.

Когда в США узнали, что Гендиректор Минобороны нарушил эмбарго в отношении Китая, его сразу сняли с должности.

Кроме того, без США у нас не будет доступа к самым обширным в мире хранилищам разведданных. И список можно еще продолжить. Поэтому Израиль остро нуждается в американской поддержке.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу заявил о судебной несправедливости в отношении его сына Яира.