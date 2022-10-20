Под Бейт-Лехемом поселенцы жестоко избили двух израильтянок

Сейчас одна из женщин лежит в иерусалимской больнице со сломанной рукой, переломанными ребрами и травмой головы.

В четверг, 19 октября, на двух пожилых израильтянок под Бейт-Лехемом было совершено жестокое нападение со стороны ультра-правых.

Об этом сообщает Haaretz.

Пострадавшие прибыли вместе с другими волонтерами, чтобы помочь палестинским фермерам в сборе урожая оливок – довольно обычная акция для левых общественных организаций. Но потом появилось несколько поселенцев, которые начали бросать в них камни.

Активистка Тали Кацир, присутствовавшая на месте нападения рассказала, что группа поселенцев набросила на волонтеров и те попытались убежать. Но 70-летнюю Хагар Гефен жестоко избили дубинками и ногами. Сейчас женщина лежит в иерусалимской больнице со сломанной рукой, переломанными ребрами и травмой головы. Ее состояние квалифицировано как средне-тяжелое. Ее подруга-ровесница также пострадала, но получила менее тяжелые побои.

Активиста, которая является одной из организаторов акции, подчеркнула, что нападение было ничем не спровоцированное, никаких провокаций в сторону поселенцев не возникало.

«Курсор» писал ранее, что в сети опубликовали видео, на котором видно, как группа агрессивно настроенных арабских боевиков размахивает длинными палками. В результате инцидента несколько израильтян получили легкие ранения.