Под Иерусалимом было обнаружено еврейское поселение, которому более четырех тысяч лет

Это настоящее археологическое открытие для Израиля, ведь удалось найти множество вещей, которые относятся к древнему еврейскому городу.

Множество любопытных археологических находок было найдено в ходе раскопок в Тель-Тимне, которые проводятся силами округа Биньямин и Бар-Иланского университета, неподалеку от поселка Халамиш. Все эти находки относятся к древнему еврейскому городу, который служил региональным центром в конце эпохи Второго храма.

Об этом сообщает «9 канал».

В Совете поселений Иудеи и Самарии рассказали, что в этом регионе с начала 80-х годов никакие раскопки не проводились, в связи с политическими и практическими сложностями. Однако теперь удалось раздобыть уникальные находки, что подтверждают слова в исторических источниках, в которых упоминается центральное поселение, появившееся в ранний период бронзового века и просуществовавшее до османского периода.

Место, что удалось найти археологам, приняли за город, в котором жил Иегошуа Бин-Нун (Иисус Навин), он назывался Тимнат-Серах (он же Тимнат-Херес). В эллинистический период это был укрепленный еврейский населенный пункт, в римский период — региональный центр.

Ранее «Курсор» писал о том, что в Польше проведут раскопки золота, украденного нацистами.