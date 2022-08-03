В Польше проведут раскопки золота, украденного нацистами

Сокровища, которые Гиммлер приказал спрятать на территории древнего польского дворца, в ближайшее время смогут обнаружить исследователи Фонда Силезского моста.

Специальный фонд по поиску сокровищ проведет раскопки в старинном польском дворце, где спрятаны сокровища Третьего рейха.

Об этом сообщила Daily Mail.

Известно, что в окрестностях дворца закопано около 10 тонн золота, награбленного нацистами во время Второй мировой войны.

Фонд Силезского моста, занимающийся этим вопросом уже длительное время, намерен вернуть сокровища уже в течение следующего месяца.

Раскопки пройдут на территории сада дворца в районе села Миньковского. По документам, во дворе поместья зарыты предметы, которые были украдены по прямому приказу главы СС Генриха Гиммлера для укрепления нацистского режима.

Сотрудники фонда сообщили в мае о своей находке: контейнере длиной 1,5 метра на глубине трех метров.

Этот клад называли «золотом Вроцлава», он скрывает сокровища, исчезнувшие из штаб-квартиры полиции в городе, который сейчас считается частью Польши.

Местонахождение клада рассекречено из дневника офицера СС благодаря документу, который до недавнего времени был под грифом «секретно» вместе с картой, полученной кладоискателями от потомков нацистских офицеров.

«Курсор» писал, что одной из стран НАТО больше не нужна треть ее танков: детали важного решения.

Также мы сообщали неожиданные подробности: часы Гитлера купил еврей-миллионер.