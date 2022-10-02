Под маской инвалидов: палестинцы задержаны за попытку теракта в больнице Иерусалима

21:02, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
инвалидная коляска фото
Фото: pixabay.com

Полиция задержала двух палестинцев, которые совершили в начале сентября попытку теракта, пробравшись в больницу Макассед в качестве инвалидов.

7 сентября произошла попытка  теракта, когда неизвестные бросали в автобусы коктейли Молотова (зажигательные бомбы) и газовые канистры из больницы Исламского благотворительного общества Макассед в Восточном Иерусалиме.

Израильская полиция задержала двух арабов в возрасте 17  и 19 лет в связи с терактом, совершенным в прошлом месяце.

Эти двое, оба жители квартала А-Тур в Восточном Иерусалиме, переоделись пациентами в инвалидных колясках, чтобы попасть в больницу.

К счастью, в результате нападений никто не получил физических травм, о разрушениях также не сообщалось.

После расследования они были арестованы 20 сентября и заключены под стражу.

В полиции заявили: «Округ полиции Иерусалима отмечает, что, хотя бросание коктейлей Молотова само по себе является тяжким и опасным действием, акт выдачи себя за пациентов и проникновение в больницу с целью причинения вреда невинным людям на территории больницы больше всего свидетельствует об этих жестоких и преступных нарушителях закона».

Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемых под стражей до четверга, а обвинительное заключение ожидается в ближайшие дни.

Ранее Курсор писал, что ЦАХАЛ ищет подозреваемых, ранивших солдата у поселения Итамар. Пострадавший был доставлен в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве для оказания помощи.

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