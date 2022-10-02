ЦАХАЛ ищет подозреваемых, ранивших солдата у поселения Итамар

Пострадавший был доставлен в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве для оказания помощи.

В воскресенье вечером неизвестные открыли огонь в сторону участников правой демонстрации у поселения Итамар и охранявших ее солдат ЦАХАЛа. Демонстранты не пострадали, легко ранен в ногу один из солдат. Раненого доставили в больницу “Бейлинсон” в Петах-Тикве для оказания помощи.

Об этом сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что демонстрация с призывом начать крупную военную операцию в Самарии была организована поселенческим Региональным советом Самарии.

“Ганц, пора начинать операцию ”Защитная стена-2″, — требовали протестующие.

Акция закончилась и демонстранты начали расходиться, когда раздалась стрельба.

«Солдаты открыли ответную стрельбу в направлении источников огня и приступили к прочесыванию местности в поисках подозреваемых террористов. По словам армейских источников, стреляли, вероятно, с крыши одного из домов в соседнем Шхеме», — пишет издание.

Как известно, за месяц до выборов ультра-правые разворачивают кампанию с требованием широкомасштабной карательной операции на палестинских территориях Западного берега. К повторению операции “Защитная стена” призвал сегодня и лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич. Он объявил, что “третья интифада уже началась”, и ЦАХАЛ обязан реагировать.

Как сообщал Курсор, в воскресенье, 2 октября, мужчина получил легкие ранения в результате обстрела в Самарии. По сообщениям СМИ, арабы открыли огонь по демонстрантам, завершившим акцию протеста на площади Хатмар Шомрон против действий правительства, и легко ранили солдата.

Ранее Курсор информировал о том, что в сентябре благодаря слаженным операциям, которые проводились бойцами ЦАХАЛа, были задержаны четверо подозреваемых в помощи террористам, двое из них палестинцы и двое — арабы с израильским гражданством. Их удалось задержать в Брукине и в Дженине.