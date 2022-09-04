Подарки на Рош ха-Шана: стали известны выделенные от профсоюзов суммы

Работники большинства предприятий с хорошими профсоюзами рассчитывают на подарки к Рош ха-Шана на сумму около 900 шекелей. Владельцы магазинов и менеджеры торговых сетей ожидают прибытия сотен тысяч покупателей.

Профсоюзы намерены выделить к празднику Рош ха-Шана подарки на среднюю сумму 630-900 шекелей на одного работника.

Согласно опросу, текстильная промышленность выделит на подарки, которые будут розданы сотрудникам к празднику, 4,5 миллиарда шекелей. Эта сумма не изменилась по сравнению с прошлым годом, несмотря на кризис в экономике.

Яаков Алош, гендиректор компании Vaadim, проводившей опрос, отмечает, что 45% праздничных подарков будут переданы сотрудникам в качестве материальных подарков по выбору сотрудников, 38% будут распространять в ваучерах и 17% через специальные приложения и цифровые кошельки.

Перед праздниками владельцы магазинов и менеджеры торговых сетей ожидают прибытия сотен тысяч покупателей, которые придут за подарками, поэтому готовится множество акций для привлечения покупателей.

По оценкам, кроме тех сумм денег, которые они работники получат от профсоюзов, они потратят и дополнительные суммы.

Рабочие с самыми сильными профсоюзами получают праздничные подарки в больших количествах. При этом наименее ценные вещи получают сотрудники подрядчика.

Высокотехнологичные компании, которые в предыдущие праздники дрогнули из-за отставания, выравниваются со средним показателем по стране и порадуют своих сотрудников подарками в среднем размере в 600 шекелей.

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