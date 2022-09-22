Скандал с эмбрионом в «Асуте»: клинике запретили принимать новых пациенток

Больница «Асута» в Ришон-ле-Ционе угодила в большой скандал из-за того, что перепутала эмбрионы во время процедуры ЭКО и женщина на 8-м месяце беременности узнала, что вынашивает чужого малыша. В министерстве здравоохранения отреагировали на инцидент.

По данным 12 канала, в ведомстве была создана специальная комиссия, которая будет выяснять, как произошла путаница с эмбрионами.

До этого времени, пока расследование не будет завершено, администрации клиники минздрав запретил принимать новых пациенток в отделение ЭКО.

В «Асуте» заявили, что они уже нашли женщину, которая в настоящее время не беременна, и что существует высокая вероятность того, что она является матерью ошибочно имплантированного эмбриона.

«Курсор» писал ранее, что после скандала с подменой эмбриона, в клинике «Асута» заявили, что такая ошибка могла произойти не с одной пациенткой, а с несколькими. В администрации сказали, что ведутся дополнительные проверки и, если опасения подтвердиться, женщин известят об этом.

Еще мы писали, что в медицинском центре «Асута» в Ришон Ле-Ционе потеряли эмбрион женщины, которая пришла на экстракорпоральное оплодотворение. Женщина рассказала, что врач равнодушно сказал ей о пропаже будущего малыша, отметив, что ей всего 26 лет, поэтому можно попробовать еще раз.