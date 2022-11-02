Подозрение на теракт недалеко от Бейт-Хурона: момент попал на видео

09:09, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
подозрение на теракт недалеко от бейт-хурона: момент попал на видео 2 ноября, 2022
Фото: Olivier Fitoussi/Flash90

Авто сбило израильтянина возле контрольно-пропускного пункта, серьезно ранив его.

ЦАХАЛ заявляет, что расследует сообщение о предполагаемом теракте недалеко от центрального города Модиин.

Военные говорят, что инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта «Маккабим» на трассе 443, водитель автомобиля, совершившего наезд, был «нейтрализован».

Состояние раненого оценивается как среднее.

На видео зафиксировано, как коммерческий автомобиль сбил израильтянина возле контрольно-пропускного пункта, серьезно ранив его. После наезда на мужчину террорист вышел из машины и попытался ударить раненого, но был застрелен.

Ранее Курсор писал о поножовщине в Хайфе: ранен 17-летний юноша.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.