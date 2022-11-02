Подозрение на теракт недалеко от Бейт-Хурона: момент попал на видео

ЦАХАЛ заявляет, что расследует сообщение о предполагаемом теракте недалеко от центрального города Модиин.

Военные говорят, что инцидент произошел возле контрольно-пропускного пункта «Маккабим» на трассе 443, водитель автомобиля, совершившего наезд, был «нейтрализован».

תיעוד הפיגוע ונטרול המחבל pic.twitter.com/ohlMpD5aE0 — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 2, 2022

Состояние раненого оценивается как среднее.

На видео зафиксировано, как коммерческий автомобиль сбил израильтянина возле контрольно-пропускного пункта, серьезно ранив его. После наезда на мужчину террорист вышел из машины и попытался ударить раненого, но был застрелен.

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