Подозрение в убийстве: найдено тело жителя Тиры, предположительно похищенного во вторник

Подозрение в убийстве: тело 27-летнего жителя города, пропавшего без вести со вторника, было найдено возле Тиры сегодня утром в четверг.
Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Вчера по подозрению в причастности к похищению задержаны два брата, сегодня их привезут для продления срока содержания под стражей.
Братья были задержаны по окончании ускоренных следственных действий, после получения сообщения об исчезновении жителя Тиры и подозрении на его похищение.
Эти двое допрошены полицией, и в зависимости от доказательств будет принято решение о привлечении их к судебному слушанию по делу.
Ранее Курсор писал, что родители из Иерусалима обвиняются в доведении дочери до смерти.
Еще напомним, что гражданин Израиля, проживающий в Нидерландах, был убит в минувшие выходные во время ограбления в городе Утрехт недалеко от Амстердама.