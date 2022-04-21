Подозрение в убийстве: найдено тело жителя Тиры, предположительно похищенного во вторник

Полиция вчера задержала двух братьев-жителей города, подозреваемых в причастности к похищению и убийству пропавшего мужчины.

Подозрение в убийстве: тело 27-летнего жителя города, пропавшего без вести со вторника, было найдено возле Тиры сегодня утром в четверг.

Полиция приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Вчера по подозрению в причастности к похищению задержаны два брата, сегодня их привезут для продления срока содержания под стражей.

החשד לרצח בטירה: נמצאה גופתו של מאיס חטיב, תושב העיר בן 27https://t.co/ecGGZR4edL@hadasgrinberg pic.twitter.com/wJld1TWWNu — כאן חדשות (@kann_news) April 21, 2022

Братья были задержаны по окончании ускоренных следственных действий, после получения сообщения об исчезновении жителя Тиры и подозрении на его похищение.

Эти двое допрошены полицией, и в зависимости от доказательств будет принято решение о привлечении их к судебному слушанию по делу.

Ранее Курсор писал, что родители из Иерусалима обвиняются в доведении дочери до смерти.

Еще напомним, что гражданин Израиля, проживающий в Нидерландах, был убит в минувшие выходные во время ограбления в городе Утрехт недалеко от Амстердама.