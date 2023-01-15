Подробности гибели солдата на базе Бекаот: Бен-Гвир прокомментировал трагедию

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир рассказал о гибели солдата ЦАХАЛа сегодняшней ночью на базе Бекаот в результате взрыва боеприпасов.

Об этом сообщает inn.

Бен-Гвир прокомментировал: «С большой грустью и болью я получил известие о трагической гибели солдата сегодня ночью на тренировочной базе. Я выражаю соболезнования семье погибшего от моего имени и от имени всего народа Израиля, чтобы они никогда больше не знали горя, и посылаю пожелания полного выздоровления его друзьям, дорогим солдатам, которые были ранены во время инцидента».

Расследование показало, что в вещмешке одного из солдат, находившихся в помещении, разорвалась осколочная граната от гранатомета. Она сдетонировала по неизвестной причине. Это подразделение солдат было призвано на срочную службу 5 месяцев назад.

Неразорвавшаяся 40-миллиметровая граната могла быть подобрана солдатом на полигоне в нарушение приказа, и он хранил ее в своем вещмешке. Нет информации о том, что перед взрывом кто-то доставал гранату. Скорее всего, солдат не доставал гранату

Учения на базе отменены до окончания расследования. По уставу, в том случае, когда граната не разрывается, учения необходимо останавливать. Гранату сразу помечают белой линией и дожидаются прибытия саперов. Сейчас проводится расследование, почему этого не было сделано и каким образом солдат забрал гранату.

Ранее Курсор писал про трагедию на военной базе в долине реки Иордан: в результате взрыва бомбы есть погибшие и раненые.