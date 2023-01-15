Трагедия на военной базе в долине реки Иордан: в результате взрыва бомбы есть погибшие и раненые

В воскресенье ночью на учебной базе бригады Кфир в долине реки Иордан взорвалась бомба.
Об этом сообщает Walla.
Разрешено к публикации.
В результате взрыва погиб военнослужащий. Он скончался, несмотря на проведение реанимационных мероприятий.
Также сообщается, что один военнослужащий получил серьезные ранения, а двое солдат ранены легко. В помещении, где произошел взрыв, находилось семеро солдат.
Военное расследование было возбуждено одновременно с оперативным расследованием. По окончании расследования его выводы будут переданы на рассмотрение в военную прокуратуру.
Сообщение было передано семьям бойцов.
Ранее Курсор писал, что стало известно о гибели одного из лидеров «Исламского джихада» при перестрелке с солдатами ЦАХАЛа. Солдаты ЦАХАЛа, отразившие нападение террористов возле Дженина, ликвидировали командира ячейки «Исламского джихада».
Также мы информировали о трагедии в Рамат-Авиве: жестокое нападение на солдата ЦАХАЛа. «Семь человек избивали его, пока он лежал на земле, один из нападавших вытащил японский нож и полоснул его по голове», — рассказала сестра раненого солдата.
Еще мы писали, что в Кирьят-Бялике во время драки зарезали мужчину.