Трагедия на военной базе в долине реки Иордан: в результате взрыва бомбы есть погибшие и раненые

Один солдат погиб, трое ранены после взрыва бомбы на военной базе ЦАХАЛа.

В воскресенье ночью на учебной базе бригады Кфир в долине реки Иордан взорвалась бомба.

Об этом сообщает Walla.

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В результате взрыва погиб военнослужащий. Он скончался, несмотря на проведение реанимационных мероприятий.

Также сообщается, что один военнослужащий получил серьезные ранения, а двое солдат ранены легко. В помещении, где произошел взрыв, находилось семеро солдат.

Военное расследование было возбуждено одновременно с оперативным расследованием. По окончании расследования его выводы будут переданы на рассмотрение в военную прокуратуру.

Сообщение было передано семьям бойцов.

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